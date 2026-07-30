Книга беше върната в австралийска библиотека след близо 150 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Книга, открита в зазидана в камина кутия за чай, беше върната в обществената библиотека в австралийския крайбрежен град Киама близо 150 години след изчезването ѝ, съобщи Асошиейтед прес, цитирана то БТА.

Изданието Antiquities of Athens („Антики на Атина"), отпечатано през 1858 г., е намерено от мъж при ремонт на къща. Той предал книгата на библиотеката.

„Никога не сме получавали обратно книга, която да е отсъствала толкова дълго", каза управителката на библиотеката Мишел Хъдсън.

Ако бъде приложена отпечатаната в изданието такса за просрочие от три пенса на седмица и се отчете инфлацията, глобата би достигнала около 28 000 австралийски долара, или около 18 000 щатски долара. Не може обаче да се установи кой последен е заел книгата, тъй като архивните записи от този период не са запазени.

Изданието е част от първоначалната колекция на библиотеката, открита през 1872 г. Според Хъдсън книгата вероятно е изчезнала само няколко години след създаването на институцията.

Въпреки следите от влага тя ще бъде включена в историческата колекция на библиотеката.

„Няма да ѝ позволим отново да бъде заета. Не искаме да чакаме още 150 години, за да се върне", пошегува се Хъдсън.