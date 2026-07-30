ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничиха движението между Перник и Брезник зарад...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23309667 www.24chasa.bg

Книга беше върната в австралийска библиотека след близо 150 години

1048
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Изданието Antiquities of Athens („Антики на Атина"), отпечатано през 1858 г. Снимка: facebook.com/kiamalibraryservice/

Книга, открита в зазидана в камина кутия за чай, беше върната в обществената библиотека в австралийския крайбрежен град Киама близо 150 години след изчезването ѝ, съобщи Асошиейтед прес, цитирана то БТА.

Изданието Antiquities of Athens („Антики на Атина"), отпечатано през 1858 г., е намерено от мъж при ремонт на къща. Той предал книгата на библиотеката.

„Никога не сме получавали обратно книга, която да е отсъствала толкова дълго", каза управителката на библиотеката Мишел Хъдсън.

Ако бъде приложена отпечатаната в изданието такса за просрочие от три пенса на седмица и се отчете инфлацията, глобата би достигнала около 28 000 австралийски долара, или около 18 000 щатски долара. Не може обаче да се установи кой последен е заел книгата, тъй като архивните записи от този период не са запазени.

Изданието е част от първоначалната колекция на библиотеката, открита през 1872 г. Според Хъдсън книгата вероятно е изчезнала само няколко години след създаването на институцията.

Въпреки следите от влага тя ще бъде включена в историческата колекция на библиотеката.

„Няма да ѝ позволим отново да бъде заета. Не искаме да чакаме още 150 години, за да се върне", пошегува се Хъдсън.

Изданието Antiquities of Athens („Антики на Атина"), отпечатано през 1858 г. Снимка: facebook.com/kiamalibraryservice/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание