Боливийската прокуратура издаде заповед за арест на бившия президент Ево Моралес

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Главната прокуратура на Боливия издаде заповед за арест на бившия президент Ево Моралес заради предполагаемата му роля в организирането на антиправителствените протести, парализирали страната за 50 дни през май и юни, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Заповедта е издадена в рамките на разследване на десетките пътни блокади в цяла Боливия, съобщи главният прокурор Рохер Мариака. То е започнало след жалби за въоръжено въстание и тероризъм, подадени от лидери на граждански организации и Министерството на вътрешните работи.

В продължение на седем седмици организации на коренното население, профсъюзи и производители на кока блокираха пътища с искане за оставката на президента Родриго Пас. Протестите се проведоха на фона на най-тежката икономическа криза в Боливия от четири десетилетия.

Пас обяви извънредно положение и мобилизира полицейски и армейски подразделения, които премахнаха барикадите. Блокадите доведоха до сериозен недостиг на гориво, храни и лекарства в столицата Ла Пас, Ел Алто и няколко други града.

Президентът обвини Моралес, управлявал Боливия от 2006 до 2019 г., че стои зад протестите.

Шестдесет и шест годишният бивш държавен глава се намира в своя избирателен бастион Чапаре – беден провинциален район в Централна Боливия. Той се оттегли там, след като през 2024 г. срещу него беше издадена заповед за арест по дело за трафик на непълнолетно момиче. Моралес отрича обвиненията.

„Няма да ни сплашат. Опитват се да ни вменят отговорност за протестите, за да скрият истинската драма, която преживява Боливия, а именно дълбоката икономическа и социална криза", написа той в социалната мрежа „Екс".

Идването на власт на десноцентристкия президент Родриго Пас през ноември 2025 г. сложи край на 20-годишен период, доминиран от социалистическите правителства на Ево Моралес и Луис Арсе.

Пас се стреми да либерализира боливийската икономика и се сближи със Съединените щати, с които Моралес прекъсна дипломатическите отношения през 2008 г., припомня АФП.