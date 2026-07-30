Туск: Няма основание да се смята, че Полша е била цел на падналата ракета

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Няма основание да се смята, че Полша е била целта на ракетата, паднала през нощта в поле в източната част на страната. Това заяви полският министър-председател Доналд Туск, цитиран от Ройтерс и БТА.

По-рано премиерът съобщи, че според първоначалните данни обектът изглежда е руска ракета.

„Всичко показва, че става дума за руска крилата ракета Х-101, но искаме да сме 100 процента сигурни какъв е типът на ракетата и кой я е изстрелял", каза Туск по време на извънредно заседание.

Полското върховно военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района е била обявена въздушна тревога, отбелязва ДПА.

При случая няма ранени и не са нанесени щети, заяви пред „Радио Зет" заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. Външният министър Андрий Сибиха написа в социалната мрежа „Екс", че руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша при масирания руски удар срещу Украйна и е нарушила въздушното пространство на НАТО.

Според него случаят показва необходимостта от укрепване на украинската противовъздушна отбрана като гаранция за сигурността на цялата евроатлантическа общност.

От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е било нарушавано няколко пъти. През септември голям брой безпилотни летателни апарати навлязоха над Полша при руска атака срещу Украйна. Тогава полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО за първи път свалиха част от летящите обекти.