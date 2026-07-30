Иран: Унищожихме три американски F-35 при удар по авиобаза в Йордания

Ислямският революционен гвардейски корпус (ИРГК) на Иран заяви в четвъртък, че е унищожил три американски изтребителя F-35 и е нанесъл тежки повреди на още три при балистичен ракетен удар срещу авиобазата „Азрак" в Йордания. Междувременно йорданските власти съобщиха, че са прехванали и свалили пет ирански ракети, като това е четвърти пореден ден на подобни инциденти, съобщи Türkiye Today.

В изявление, разпространено от иранските държавни агенции Tasnim и IRNA, ИРГК посочва, че Военновъздушните сили на корпуса са атакували стоянките и хангарите за поддръжка на американски изтребители F-35 в авиобазата „Азрак" с няколко балистични ракети.

Според Техеран при атаката са били „напълно унищожени" три самолета F-35, а още три са получили тежки повреди. Иранската страна също така твърди, че са загинали „няколко офицери и технически служители", ангажирани с поддръжката на самолетите. Към момента няма независимо потвърждение на тези твърдения.

Според ИРГК атаката е била извършена в отговор на предполагаем американски удар по две жилищни сгради на остров Кешм в ранните часове на четвъртък. По данни на корпуса при нападението са загинали баща, майка и дете от едно семейство, а две други деца са били ранени.

В изявлението се посочва още, че ударът има за цел да помогне на „ислямската земя Йордания" да се освободи от това, което Иран определя като „американска окупация". ИРГК отправя послание към йорданския народ, в което му благодари за предполагаемото съдействие и се позовава на публични изявления на неназовани йордански личности.

Изявлението завършва с думите: „Нашата борба и вашата ще продължат, докато и последният американски окупатор не бъде прогонен от ислямските земи."

Към момента нито Съединените щати, нито Йордания са потвърдили информацията за унищожени американски самолети или жертви сред американския персонал.Йорданските въоръжени сили съобщиха в четвъртък, че системите за противовъздушна отбрана на страната са прехванали и унищожили пет ракети, изстреляни от Иран към територията на кралството в ранните часове на деня. По информация на държавната информационна агенция Petra няма данни за жертви или материални щети.

Военен говорител заяви, че ракетите са били засечени навреме и неутрализирани съгласно утвърдените планове за противовъздушна отбрана.

Това е четвърти пореден ден, в който Йордания съобщава за прихванати ирански въздушни заплахи. Според официалните данни в сряда са били свалени пет ракети, във вторник – един дрон, а в понеделник – два безпилотни летателни апарата.

Последният инцидент се случи часове след като американските военни обявиха, че са извършили „мащабна вълна от удари" срещу цели в Иран. Според Вашингтон операцията е била в отговор на предишна иранска ракетна атака срещу американска военна база в Йордания.