Папа Лъв XIV: Виждам себе си повече като папа, отколкото като американец

Папа Лъв XIV заяви, че обича родината си и това, което тя представлява, но възприема себе си преди всичко като пастир на вселенската Църква, а не като американец. Роденият в Чикаго глава на Римокатолическата църква даде интервю за американската телевизия Ен Би Си, предаде Франс прес.

Първият папа американец в историята разговаря с телевизията от лятната папска резиденция Кастел Гандолфо. Там снощи се състоя молитвено бдение, по време на което италианският тенор Андреа Бочели пя заедно с детски хор.

„Виждам себе си повече като папа – така се случи, че съм и американец. Не че искам да омаловажавам значението на това да си американец", каза Лъв XIV.

Той подчерта, че изпитва голяма любов към Америка, но мисията му е да бъде пастир на вселенската Църква и да се обръща към хората по целия свят. Преди да бъде избран за папа, Лъв XIV е прекарал близо две десетилетия като мисионер в Перу.

Запитан какво харесва в родината си, 70-годишният папа отговори: „Толкова много неща".

Сред тях той посочи чувството за свобода, идеята за възможности и готовността на САЩ в продължение на поколения да приемат хора от целия свят, които да станат част от страната.

Лъв XIV разказа, че неговите баби и дядовци са били имигранти, а по майчина линия има както предци, които са били роби, така и такива, които са притежавали роби.

След началото на своя понтификат папата многократно се обяви в защита на мигрантите. Той определи отношението към имигрантите в САЩ при управлението на Доналд Тръмп като „нечовешко".

На 4 юли – Деня на независимостта на САЩ, Лъв XIV посети италианския остров Лампедуза, който е една от основните входни точки в Европа за мигрантите, предприемащи опасното плаване от Африка през Средиземно море. Там той призова за толерантност и защита на уязвимите мигранти, много от които загиват по време на пътуването.

Пред Ен Би Си папата каза още, че засега няма планирано посещение в САЩ, но се надява скоро да посети родината си.