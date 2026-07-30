Фон дер Лайен: Руската ракета в Полша е недопустимо нарушение

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Руската ракета, която падна в Полша, е поредното недопустимо нарушение на въздушното пространство на ЕС

Това заяви шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА.

"За да се сложи край на това, помагаме на Украйна да спечели тази война по всякакъв възможен начин", написа Фон дер Лайен в "Екс".

"Изграждаме и стабилна европейска архитектура за сигурност по суша, вода и въздух", допълни тя.

Руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша по време на масираните удари срещу Украйна през изминалата нощ, заяви украинският външен министър Андрий Сибига.

Твърдението му последва съобщенията на полските власти за открити кратер и разпръснати отломки в поле в източната част на страната. Това бе потвърдено по-късно от полския премиер Доналд Туск.

През нощта Полша вдигна по тревога изтребители за защита на въздушното си пространство. При руските въздушни атаки срещу съседна Украйна са загинали най-малко осем души. Удари е имало и в Киев и Лвов.

Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че в 03:40 ч. местно време, или 04:40 ч. българско време, във въздушното пространство на страната е засечен неидентифициран обект, движещ се на запад. Малко по-късно той изчезнал от радарите.

Към последното установено местоположение бил изпратен хеликоптер Ми-24, чийто екипаж открил мястото на падането в незастроена местност край село Тарнава-Колония в Люблинското воеводство.

Полицията намерила кратер и разпръснати отломки в поле между селата Тарнава-Колония и Бискупице, на близо два километра от най-близките сгради.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че се разследва какъв е падналият обект. Полският прокурор Гжегож Трушевич посочи, че Украйна е предложила нейни специалисти да помогнат при разследването.