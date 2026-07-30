Аварирала лодка изхвърли 600 хиляди евро в морето до Сицилия

Плажуващи се гмурнаха да ги ловят

Летен следобед на сицилианския плаж Казуце, в община Санта Кроче Камерина, неочаквано се превърна в сцена като от филм, по думите на италианските медии. Според в. „Република" неизвестен мъж започнал да хвърля във водата пакети с пари на обща стойност около 600 хиляди евро, след като моторната лодка, с която плавал, аварирала недалеч от брега.

По информация на изданието плавателният съд, идващ от Малта, останал без гориво и започнал бавно да се носи по течението към брега. От четиримата души на борда трима слезли, за да потърсят помощ, а един останал на лодката. След сигнал за бедстващия плавателен съд към мястото били изпратени екипи на бреговата охрана, финансовата полиция и карабинерите. Според разследващите останалият на борда мъж, виждайки приближаващите служители, започнал да изхвърля във водата пакети с банкноти, вероятно в опит да се освободи от компрометиращ товар преди проверката.

Необичайната гледка веднага привлякла вниманието на плажуващите. Мнозина без колебание се хвърлили в морето, за да събират носещите се по вълните пари, което превърнало плажа в истински хаос.

Пристигналите на място служители успели да приберат почти цялата сума, а четиримата души от лодката били отведени в местното подразделение на бреговата охрана. Самата лодка е изтеглена в пристанището, където е извършен обстоен оглед.

От полицията на Рагуза заявиха пред медиите, че именно случайната повреда е довела до разкриването на случая. „Ако двигателят не беше аварирал, вероятно никога нямаше да засечем тази лодка", коментира шефът на полицията Салваторе Фацино.

Засега произходът на парите остава неизвестен. Разследващите проверяват няколко версии -дали става дума за плащане, свързано с наркотрафик, за схема за пране на пари или за фалшива валута. Според Фацино предстои да бъдат изяснени самоличността на участниците, маршрутът на лодката и произходът на необичайния товар.