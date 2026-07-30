Палестинските здравни власти: Най-малко 4-има са убити при израелски удари в ивицата Газа

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Най-малко четирима души, сред които две деца, са убити при израелски удари в ивицата Газа днес, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбеляза, че това е станало, докато посредници са имали нов кръг преговори с представители на палестинската въоръжена групировка „Хамас" в опит да постигнат пълно прилагане на подкрепения от САЩ мирен план за Газа.

Представител на „Хамас" и дипломат, запознат с преговорите в Кайро, заявиха, че разговорите са „положителни" и „напредват".

По думите на дипломата преговорите продължават и се върви към изготвянето на пътна карта, която предвижда изваждането от употреба на всички тежки и леки оръжия в ивицата Газа.

Междувременно медици съобщиха, че при израелски въздушен удар по палатков лагер в Хан Юнис, в южната част на анклава, са загинали мъж и осемгодишно момиче.

При друг израелски въздушен удар срещу къща в бежанския лагер Бурейдж в централната част на ивицата Газа е загинало 18-месечно дете, а най-малко осем души са били ранени, съобщиха още здравните власти.

По-късно днес при израелски удар в град Газа е загинал един човек, а 10 са били ранени.

Израелската армия заяви, че ударите са били насочени срещу бойци на „Хамас", без да даде повече подробности.

По данни на здравните власти в Газа с последните жертви броят на убитите при израелски атаки след влизането в сила на прекратяването на огъня е надхвърлил 1200 души, повечето от които цивилни.

„Хамас" обикновено не оповестява броя на загиналите си бойци.

В Кайро лидери от „Хамас" разговарят с посредници от Египет, Катар и Турция за изпълнението на втория етап от плана за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп във вида, представен им от неговия Съвет за мир, който наблюдава изпълнението му.

Напредъкът в преговорите обаче беше забавен през последните месеци. Днес представител на „Хамас" заяви, че движението е представило „положителен и добър" отговор, но не уточни дали е приело да се разоръжи напълно – основната пречка в преговорите през последните четири месеца.

„Хамас" настоява Израел да се ангажира да прекрати нападенията срещу Газа и да изтегли войските си.

Представители на движението, заявиха, че то е готово да „събере и съхранява" тежките оръжия под контрола на палестински орган, но не и да ги предаде на Израел. За момента няма коментар от страна на „Хамас" по този въпрос.

Засега не е ясно какво ще бъде решението по отношение на лекото и личното оръжие, както и дали новата позиция на „Хамас" ще бъде приета от Израел и Съвета за мир.

Дипломатът, участващ в преговорите, заяви, че обсъжданата в Кайро пътна карта предвижда не само извеждане от употреба на всички тежки и леки оръжия в Газа, но и поетапно прехвърляне на властта към подкрепяния от САЩ Национален комитет за управлението на Газа, „без изключения" и в съответствие с принципа „една власт, един закон, едно оръжие".

По думите му планът включва унищожаването на тунелите, оръжейните складове и съоръженията за производство на оръжия, като в края на процеса не трябва да е останала никаква инфраструктура на въоръжените групировки в анклава.

Дипломатът определи пътната карта като основана на взаимни стъпки, а не на доверие. Засега обаче реалната обстановка в Газа остава далеч от тази цел.

Израелската армия продължава да разширява военното си присъствие в Газа, като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел възнамерява да разшири контролираната от него територия до 70% от анклава.

До момента Националният комитет за управлението на Газа е базиран в Кайро и не е обявил график за започването на дейността си в палестинската територия.

Все още не е ясно колко сили ще могат да бъдат разположени заедно с Международните сили за стабилизация на Газа (ISF), както и дали израелските войски ще се изтеглят от анклава.

Съветът за мир все още не е отговорил на запитване за коментар относно преговорите в Кайро.

Израел настоява „Хамас" изцяло да се откаже от властта в Газа и да се разоръжи напълно. Миналия месец движението разпусна фактическото правителство на Газа, но запази временен орган, който да осигурява основни услуги на населението.