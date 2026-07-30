Бившият турски премиер Ахмет Давутоглу разпуска своята Партия на бъдещето

Бившият турски премиер Ахмет Давутоглу обяви с публикация в социалните мрежи, че основаната от него през 2019 г. Партия на бъдещето (Gelecek Partisi) ще прекрати политическата си дейност и ще се разпусне, за да направи опит за дистанциране от „корумпирания политически климат" в Турция, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Чрез своята публикация Давутоглу обяви, че ходът му „не е капитулация или оттегляне от политическия живот, а призив към всички да преосмислят политиката в Турция".

„Решихме да се оттеглим от партийната политика, за да не станем част от корумпирания политически климат", посочи той, определяйки хода си като „решение за дистанциране, подтикнато от морални съображения".

В същото време Давутоглу критикува нарастващото използване на назначения на наместници в различни общини и дезертьорството от някои политически партии в Турция, заявявайки, че тези действия са се превърнали в рутинни практики, които подкопават волята на турските избиратели.

Бившият премиер на Турция също така предупреди, че в момента в Турция има риск от появата на опозиция, водена от политика на отмъщение, в отговор на авторитаризма, корупцията, неравенството в доходите и нарушенията на върховенството на закона в страната.

Давутоглу основа партията си през 2019 г. след разрив между него и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. До момента тя имаше четирима депутати в турския парламент, които бяха част от парламентарната група на опозиционната Партия „Нов път".

Официалното разпускане на партията трябва да стане факт на извънреден конгрес на 22 август, като според изявление на заместник-председателя на парламентарната група на „Нов път" Селчук Йоздаг, направено вчера пред турската телевизия „Сьозджю ТВ", след като това стане факт четиримата депутати от Партията на бъдещето ще продължат да изпъляват задълженията си като независими народни представители и няма да напуснат парламентарната си група.