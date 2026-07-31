За 3 г. екстремното време струва на ЕС над 200 млрд. евро

В Европа 75% от щетите, свързани с природни бедствия, не са застраховани

Като гръм за местната икономика - с тези думи преди дни френският министър на финансите Ролан Лескюр описа опустошителните горски пожари, които унищожават страната му.

Експерти твърдят, че все по-екстремните лета в Европа се превръщат в икономически проблем, като по-честите горещи вълни повишават разходите, нарушават работата на бизнеса и възпрепятстват растежа на икономиките на Стария континент.

“Това наистина е голямо икономическо предизвикателство”, отбелязва Георг Захман, експерт от европейския икономически мозъчен тръст Bruegel.

Доклад от 2025 г. на Университета в Манхайм и Европейската централна банка установи, че горещите вълни, сушите и наводненията през лятото на 2025 г. са довели до загуба на около 0,3% от продукцията на европейската икономика, а щетите биха могли да нараснат до 0,8% до 2029 г. поради ниска производителност, прекъсване на веригата за доставки и намалени приходи от туризъм. Освен това се очаква селскостопанските стоки като какао,

кафе и пшеница да бъдат сред най-засегнатите

от горещата вълна, тъй като по-топлото и по-нестабилно време заплашва добивите от култури и покачва цените на храните.

Очаква се френската реколта от царевица - по-малко от 10 милиона тона, да бъде най-ниската от две десетилетия. Европейската асоциация на търговията със зърнени култури, фуражи и селскостопански доставки пък намали прогнозите за производството на ечемик и пшеница в цяла Европа.

“Екстремните метеорологични явления, като горските пожари в Европа, вероятно ще повлияят на фискалните бюджети на държавите”, убеден е Захман, тъй като те плащат за евакуации, борбата с огъня и възстановяване на инфраструктурата. Според анализ, публикуван от Euronews Business, разходите за борба с пожарите в Испания вече биха могли да възлязат между 1,72 и 3,28 милиарда евро.

“Само за да ви дам един пример, пожарите в Калифорния през 2025 г. може да са стрували около 40 до 60 милиарда преки разходи, но косвените се оценяват на около 300 милиарда. Така че това наистина е голямо нещо”, добави експертът. Захман предупреди, че

бедствията причиняват инфлация и цените се увеличават значително

Застрахователните компании са изплатили 56,3 милиарда долара загуби от горски пожари от 2010 до 2019 г., шест пъти повече от 8,7 милиарда долара, които са дали в периода 2000-2009 г., отбелязва доклад на Allianz Commercial от юни. Най-засегнатите сектори включват комунални услуги и енергетика, недвижими имоти, строителство, селско стопанство и транспорт.

Екстремните метеорологични явления вече пък струват цяло състояние за оправяне на щетите на затруднените европейски правителства. Данни на Европейската агенция по околна среда показват, че екстремните явления, свързани с времето, са стрували на икономиката на ЕС над 200 милиарда евро загуби между 2021 и 2024 г.

Междувременно застрахователните компании повишават цените си

и дори се оттеглят от определени рискови райони, оставяйки правителствата и физическите лица да поемат разходите за незастраховани загуби.

“В Европа 75% от щетите, свързани с природни бедствия, не са застраховани”, каза Ариел льо Бурдонек, експерт в неправителствената организация Reclaim Finance. Той се позовава на данни от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Според френското застрахователно лоби France Assureurs премиите за застраховка на жилища вече са се увеличили със 7,8% през 2025 г., докато премията за климатични бедствия, която не покрива горски пожари, е скочила с 66%.

Бурни ветрове подхранват смъртоносни горски пожари на остров Крит, при гасенето на които загинаха трима пожарникари. Над 8000 души бяха евакуирани от острова. Във Франция и Испания, където също гори, температурите достигат почти 40 градуса. СНИМКА: РОЙТЕРС

“Негативните ефекти се усещат чрез по-висока цена на застрахователното покритие през следващите години или по-висок публичен дълг”, се казва в доклад за негативните финансови последици от скорошни природни бедствия върху БВП, инфлацията и кредитната система.

Проучване установи пряк ефект от природните бедствия върху работните места, свързани с туризма. Дейностите, свързани с транспорт, настаняване и кетъринг, отбелязват намаление между 0,09% и 0,15% в годишния си растеж, което се равнява на очаквана загуба между 5700 и 9600 работни места на сезон в цяла Южна Европа.

Джордж Клуни остави дома си и избяга от пожарите във Франция

Актьорът Джордж Клуни и неговата съпруга Амал бяха принудени да напуснат луксозната си вила в Южна Франция заради бушуващите горски пожари в района.

Домът, където те живеят с двете им деца, се намира в градчето Бриньол. Филмовата звезда написа писмо до кмета на селището, в което оповести, че си тръгва и че няма представа дали “хубавият му дом ще преживее този ужасен момент”.

“Докато напускаме Бриньол, искаме да подчертаем две неща: първо, надяваме се, че вие и жителите на нашия град сте в безопасност, и второ, че Амал и аз сме решени да се погрижим, каквото и да се случи с нашето селище, да останем част от тази общност и да допринесем за нейното възстановяване. Обичаме Бриньол и нашите приятели, които живеят там”, пише още в писмото.

Звездното семейство купи дома си в Бриньол през 2021 г. и всички получиха френско гражданство през декември 2025 г.

Опасните пожари във Франция в момента обхващат площ, четири пъти по-голяма от Париж.

Амал и Джордж Клуни СНИМКА: инстаграм/amalclooneyofficial

Според Си Ен Ен около 224 хил. души са евакуирани в региона Жиронда, а още 3 хилади в региона Прованс - Алпи - Лазурен бряг.

64-годишният Джордж и 48-годишната Амал пазят личния си живот, но в интервю за списание “Ескуайър” от октомври 2025 г. актьорът разказа за решението да живеят за постоянно във Франция. Джордж притежава и имение в Англия, вила на езерото Комо в Италия и още един имот в американския щат Кентъки.

“Прекарах значителна част от детството си във ферма и като дете мразех цялата тази идея. Но сега за моите деца това е като те да не са залепени за таблетите си, разбирате ли ме? Те вечерят с възрастните и трябва да си прибират чиниите. Имат много по-добър живот”, споделя Клуни.