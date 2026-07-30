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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23311954 www.24chasa.bg

Русия използвала севернокорейска ракета при смъртоносен удар в Украйна за първи път тази година

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Кривой Рог след руска атака Снимка : Орлин Цанев

При снощната руска атака в предградие на украинския град Кривой Рог, при която беше убито семейство, вероятно за първи път от почти година е била използвана севернокорейска ракета, предаде Ройтерс, като се позова на военни източници.

Русия и преди е атакувала украински обекти със севернокорейски ракети, но повторната им употреба след продължително прекъсване предполага, че Москва е получила нови запаси от тези оръжия в момент, когато засилва ракетните си атаки срещу Украйна, посочи един от военните, пише БТА.

Силите на Москва атакуваха през изминалата нощ Украйна с десетки ракети и стотици дронове, при което бяха убити осем души, съобщи президентът Володимир Зеленски, който се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ.

Според военните източници на Ройтерс последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година.

Русия започна да изстрелва срещу Украйна севернокорейски балистични ракети с малък обсег КН-23 и КН-24 в края на 2023 година.

Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.

Украинските военновъздушни сили към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

Кривой Рог след руска атака Снимка : Орлин Цанев

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