Иран към Кипър: Не позволявайте ваши бази да се използват за атаки срещу нас

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи е провел телефонен разговор днес с кипърския си колега Константинос Комбос и е поискал от Кипър да не позволява чуждестранните бази на негова територия да бъдат използвани за враждебни действия срещу Иран, съобщи кипърската телевизия Сигма, като се позовава на иранската новинарска агенция ИРНА.

От своя страна Комбос, както е цитиран от ИРНА, е повторил ангажимента на Република Кипър към принципите на Устава на ООН и на международното право.

Кипърският външен министър е казал пред Арагчи, че Никозия е в комуникация с правителството на Великобритания и е получила уверения, че британските военни бази в Кипър няма да бъдат използвани срещу която и да било страна, включително срещу Иран.

В Кипър са разположени две британски суверенни военни бази, Акротири и Декелия, които са създадени по силата на споразуменията, с които Кипър получава независимост от Обединеното кралство през 1960 г.