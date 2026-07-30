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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23312347 www.24chasa.bg

Мигранти щурмуват граница на ЕС (Видео, снимки)

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СНИМКА: Ройтерс

Обявено е извънредно положение

Хиляди мигранти нахлуха на испанска територия. Драматични видеа показват как огромни тълпи превземат граничните постове в анклава Сеута в Северна Африка. 

На кадрите се вижда огромно количество мигранти, които тичат по плажовете, плуват до брега и се разпръскват по улиците на малката испанска територия, граничеща с Мароко, като някои от тях крещят „Да живее Испания". 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Президентът на територията Хуан Хесус Вивас обяви пълно хуманитарно и социално извънредно положение, като най-малко 60 мигранти са изхвърлени мъртви на брега, а лагерите за настаняване са напълно препълнени, съобщи "Дейли мейл". 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Това се случва, след като социалистическото правителство на Испания одобри планове за предоставяне на легален статут на около 500 000 мигранти без документи по-рано тази година. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

„През последните няколко дни над 1 500 мигранти, както възрастни, така и непълнолетни, са пристигнали в Сеута по море. Приемните центрове са препълнени, в тях вече няма място за никого, а според вчерашните данни броят на пристигащите надхвърля 200 души на ден", заяви Вивас в телевизионно изявление в сряда.

Стотици младежи са били забелязани да прескачат оградата за сигурност, която по това време не е била охранявана от полицията и да влизат в Сеута, докато членове на мароканските помощни сили, отговарящи за сигурността на място, се оттеглят, докато младежите преминават. 

Испанското министерство на вътрешните работи заяви в изявление, че няколко министерства действат координирано, за да реагират с максимална бързина и ефективност на ситуацията в Сеута. 

Случаят съвпада с пристигането през последната седмица на над 1500 мигранти, достигнали до Сеута с плуване, съобщиха регионалните власти.

Сеута и Мелиля - двата испански автономни града в Северна Африка, са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. И в двата града периодично се наблюдават вълни от опити за преминаване на мигранти, които се стремят да стигнат до Европа.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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