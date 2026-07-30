Мигранти щурмуват граница на ЕС (Видео, снимки)

Обявено е извънредно положение
Хиляди мигранти нахлуха на испанска територия. Драматични видеа показват как огромни тълпи превземат граничните постове в анклава Сеута в Северна Африка.
На кадрите се вижда огромно количество мигранти, които тичат по плажовете, плуват до брега и се разпръскват по улиците на малката испанска територия, граничеща с Мароко, като някои от тях крещят „Да живее Испания".
Президентът на територията Хуан Хесус Вивас обяви пълно хуманитарно и социално извънредно положение, като най-малко 60 мигранти са изхвърлени мъртви на брега, а лагерите за настаняване са напълно препълнени, съобщи "Дейли мейл".
Това се случва, след като социалистическото правителство на Испания одобри планове за предоставяне на легален статут на около 500 000 мигранти без документи по-рано тази година.
„През последните няколко дни над 1 500 мигранти, както възрастни, така и непълнолетни, са пристигнали в Сеута по море. Приемните центрове са препълнени, в тях вече няма място за никого, а според вчерашните данни броят на пристигащите надхвърля 200 души на ден", заяви Вивас в телевизионно изявление в сряда.
Стотици младежи са били забелязани да прескачат оградата за сигурност, която по това време не е била охранявана от полицията и да влизат в Сеута, докато членове на мароканските помощни сили, отговарящи за сигурността на място, се оттеглят, докато младежите преминават.
Испанското министерство на вътрешните работи заяви в изявление, че няколко министерства действат координирано, за да реагират с максимална бързина и ефективност на ситуацията в Сеута.
Случаят съвпада с пристигането през последната седмица на над 1500 мигранти, достигнали до Сеута с плуване, съобщиха регионалните власти.
Сеута и Мелиля - двата испански автономни града в Северна Африка, са единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. И в двата града периодично се наблюдават вълни от опити за преминаване на мигранти, които се стремят да стигнат до Европа.