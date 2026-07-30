Иран: България спешно да преразгледа решението си US самолетите. Това е акт на агресия

Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия, посочи той

Телефонният разговор бил иницииран от Велислава Петрова

Външният министър на Иран Абас Аракчи е заявил в днешния си телефонен разговор с българската външна министърка Велислава Петрова, че би било уместно българското правителство спешно да преразгледа решението си за разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база „Безмер".

Позовавайки се на член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, който дефинира агресията, Аракчи заявил, че позволяването на една държава да използва територията на друга държава за актове на агресия срещу трета държава само по себе си представлява акт на агресия.

Външният министър на Иран е казал още, че всяка страна, която участва по какъвто и да е начин в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за нейните последици, предаде официалната иранска новинарска агенция ИРНА.

По време на телефонния си разговор с българския министър на външните работи Аракчи обяснил последните развития в региона, продължаващата американска агресия срещу Иран и действията на Вашингтон, които изострят напрежението в Западна Азия, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Висшият ирански дипломат коментирал, че решението на България да одобри искане на САЩ за разполагане на американски военни самолети във военновъздушната база „Безмер", предназначени за подкрепа на военни операции, е осъдително, неприемливо и несъвместимо с дългогодишните приятелски отношения между Техеран и София, добавяйки, че би било уместно българското правителство спешно да преразгледа това решение.

Иранският външен министър е подчертал, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякакви актове на агресия или враждебни действия.

Той добави, че всяка страна, участваща във военна атака срещу Иран, неизбежно ще трябва да понесе отговорност за последствията.

От своя страна Петрова-Чамова е споменала историята на добрите отношения между двете страни, добавяйки, че България няма намерение да участва във войната, посочва ИРНА.

Освен това българският външен министър потвърди ангажимента на страната си към дипломацията и усилията за облекчаване на напрежението в региона на Западна Азия.

По-рано иранската агенция ИРНА посочи, че телефонният разговор е бил иницииран от българския министър на външните работи.

Пресцентърът на българското министерството на външните работи днес съобщи, че министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с Арагчи във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България. Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Министър Петрова е посочила, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и за подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта, информира пресцентъра на българското Министерство на външните работи.

Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли, е получил спешна нота от САЩ с искане на авиобаза "Безмер" да бъдат базирани 8 американски самолети - цистерни, които да подпомогнат военните действия на Щатите в Близкия Изток.

На 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

На 21 юли министерството на външните работи съобщи, че е получило нота от посолството на Иран в София за разполагането на самолетите-цистерни.

Вчера военният министър Димитър Стоянов каза, че самолетите още не са дошли на "Безмер", очакват се тази седмица, но още не е ясно кога точно ще стане.