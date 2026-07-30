ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Русия арестуваха за измама милиардер, създал ком...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23312483 www.24chasa.bg

САЩ: Няма поразени или повредени наши самолети при иранските опити за атаки

1112
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay

Въоръжените сили на САЩ заявиха днес, че нито един американски самолет не е бил унищожен или повреден при най-новите опити за атаки от страна на Иран, като опровергаха твърдението, което според тях е било отправено от Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), че три американски изтребители Ф-35 и три други самолета са били унищожени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) заяви също, че търговският кораб "Ем/Ти Нора" (M/T Nora) не е пробил американската блокада на иранските пристанища, както според него са съобщили ирански държавни медии.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Калин Христов от „Игри на волята“: Хората са изморени от всички тези технологии (Видео)