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Започна изборът на нов шеф на ООН

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Сградата на ООН Снимка: pixabay

Съветът за сигурност на ООН днес започна процедурата по избор на следващия генерален секретар на организацията като проведе първоначален “индикативен вот”, предназначен да оцени перспективите пред всеки от седемте кандидати за този важен пост в един фрагментиран свят, предаде Франс прес.

Четири жени и трима мъже в момента се борят за поста на Антонио Гутериш, който приключва своя петгодишен мандат на 31 декември. Това са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, аржентинецът Рафаел Гроси, Ребека Гринспан от Коста Рика, Олара Отуну от Уганда, Каролин Родригес-Биркет от Гвиана и сенегалецът Маки Сал. 

В 10:30 ч. местно време (14:30 ч. българско, 15-те членове на Съвета за сигурност се събраха на среща при закрити врата. Всяка от страните в Съвета трябва да даде анонимно мнението си за всеки кандидат с една от следните бележки: “насърчавам”, “не насърчавам” или “нямам мнение”.

“Това е важно начало на този процес. Важно е да изберем най-добрия (кандидат)”, коментира пред медиите пакистанския постоянен пратеник Асим Ифтихар.

“Индикативното гласуване може да разкрие кои кандидати не получават достатъчно подкрепа и да им позволи да се оттеглят с достойнство”, каза Ричард Гоуан от Международната кризисна група пред АФП, цитиран от БТА. 

“Ще бъда изненадан, ако някой кандидат се окаже с решителна преднина”, добави той.

Въпреки че името на Рафаел Гроси - ръководител на Международната агенция за атомна енергия - често се споменава, наблюдателите смятат, че няма ясен фаворит в тази надпревара, която ще продължи няколко месеца. 

Малцина се осмеляват да прогнозират резултата, тъй като съдбата на кандидатите е в ръцете на петте страни постоянни членове на Съвета за сигурност (САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания), които не са посочили своите предпочитания.

Дори ако един от кандидатите си осигури необходимата подкрепа на девет членове на Съвета за сигурност, който избира следващия генерален секретар на ООН, преди името му да бъде одобрено от Общото събрание, той ще трябва да избегне и вето от всяка от тези пет основни сили, които имат дълбоки разногласия по повечето въпроси в международната политика.

В съответствие с географската традиция, която не винаги се спазва, Латинска Америка този път може да претендира за поста, което обяснява защо повечето кандидати са от този континент. Освен това много страни настояват начело на ООН за първи път да застане жена.

Това са двата “приоритета” на Панама, каза пред АФП нейният постоянен пратеник Елой Алфаро.

Шестима от кандидатите бяха изслушани публично пред Общото събрание и при закрити врата пред Съвета за сигурност. 

Олара Отуну, който обяви кандидатурата си преди няколко дни, ще бъде изслушан по-късно.

 

Сградата на ООН Снимка: pixabay

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