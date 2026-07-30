В Русия арестуваха за измама милиардер, създал компания за дронове

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Руският милиардер Валерий Кустов, ръководители на неговата компания "Ефко" и държавен служител, отговарящ за разработването на безпилотни летателни апарати, са били задържани в рамките на мащабно разследване за измама, предаде Ройтерс, позовавайки се на редица руски държавни медии.

Кустов е основател, мажоритарен акционер и председател на съвета на директорите на компанията за производство на дронове "Ефко", както и водещ производител на слънчогледово олио в Русия.

Според информация на руската новинарска агенция "Интерфакс" и други източници задържани са били още трима служители на компанията.

Министерството на търговията и промишлеността потвърди задържането на Алла Половченя, заместник-началник на отдела за безпилотни системи и роботика на компанията.

Новинарското онлайн издание "Маш", известно с източниците си от руските правоохранителни органи, съобщи, че служителите на "Ефко" са заподозрени в тайно закупуване на дронове от Китай и представянето им като собствена разработка, пише БТА.

В изявление компания "Ефко" изрази подкрепата си към задържаните си служители и призова хората да се въздържат от спекулации.

Групата "Ефко" се занимава с разработката на дронове от 2021 г. чрез съвместно предприятие, наречено "Фючър Транспорт" (Future Transport), което определя себе си като "лидер в разработването и производството на безпилотни летателни апарати в Русия".

Според информация на уебсайта на компанията "Ефко" разполага с център за научноизследователска и развойна дейност в граничещата с Украйна Белгородска област и завод за дронове в град Толиати, Самарска област.

Увеличаването на производството на дронове в Русия беше обявено от президента Владимир Путин като основен приоритет във войната с Украйна, в която използването на безпилотни летателни апарати от двете страни на фронтовата линия играе все по-важна роля.