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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23312676 www.24chasa.bg

В Русия арестуваха за измама милиардер, създал компания за дронове

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Руският милиардер Валерий Кустов, ръководители на неговата компания "Ефко" и държавен служител, отговарящ за разработването на безпилотни летателни апарати, са били задържани в рамките на мащабно разследване за измама, предаде Ройтерс, позовавайки се на редица руски държавни медии. 

Кустов е основател, мажоритарен акционер и председател на съвета на директорите на компанията за производство на дронове "Ефко", както и водещ производител на слънчогледово олио в Русия. 

Според информация на руската новинарска агенция "Интерфакс" и други източници задържани са били още трима служители на компанията. 

Министерството на търговията и промишлеността потвърди задържането на Алла Половченя, заместник-началник на отдела за безпилотни системи и роботика на компанията. 

Новинарското онлайн издание "Маш", известно с източниците си от руските правоохранителни органи, съобщи, че служителите на "Ефко" са заподозрени в тайно закупуване на дронове от Китай и представянето им като собствена разработка, пише БТА. 

В изявление компания "Ефко" изрази подкрепата си към задържаните си служители и призова хората да се въздържат от спекулации. 

Групата "Ефко" се занимава с разработката на дронове от 2021 г. чрез съвместно предприятие, наречено "Фючър Транспорт" (Future Transport), което определя себе си като "лидер в разработването и производството на безпилотни летателни апарати в Русия". 

Според информация на уебсайта на компанията "Ефко" разполага с център за научноизследователска и развойна дейност в граничещата с Украйна Белгородска област и завод за дронове в град Толиати, Самарска област. 

Увеличаването на производството на дронове в Русия беше обявено от президента Владимир Путин като основен приоритет във войната с Украйна, в която използването на безпилотни летателни апарати от двете страни на фронтовата линия играе все по-важна роля. 

 

Белезници СНИМКА: Pixabay

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