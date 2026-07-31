Николай Младенов: Постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас"

Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас" и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир.

"Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем", допълва той в публикацията си във Facebook."Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.

Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение", пише още Младенов.

Върховният представител благодари на Съвета за сигурност на ООН, че е останал съсредоточен върху работата и последователно е подчертавал значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803.

"Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт", пише още той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за първи път за своя Съвет през септември 2025 г., а официалното учредяване стана по време на форума в Давос на 22 януари 2026 г.

Американският президент коментира сделката в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление,написа Тръмп.

"Това е поредната стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление",добави той