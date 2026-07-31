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Броят на жертвите на силното земетресение в Япония расте

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Жертвите на земетресението в Югозападна Япония вече са 34.

Във вторник страната бе ударена от мощен трус - 71, по Рихтер.

Вчера властите заявиха, че 80 души са ранени, от които петима тежко.

Хиляди, останали без дом, сега са настанени в евакуационни центрове. Основното предизвикателство пред властите е да осигурят прохладни условия и вода за хората, докато регионът е обхванат от силна гореща вълна.

Според прогнозите температурите в Кумамото може да достигнат и до 39 градуса през следващите дни. Властите призоваха и оцелелите, и спасителните екипи да вземат мерки срещу топлинен удар.

Около 9000 японци, принудени да напуснат домовете си, са настанени в убежища. А до сряда повече от 30 000 домакинства са били без електричество. Над 100 вторични труса са регистрирани след първото земетресение. Много жители решили да спят в колите си, защото ги било страх от нови трусове, съобщава БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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