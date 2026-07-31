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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23313268 www.24chasa.bg

Рекордно ниска безработица в Турция

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Снимка: Pixabay

В Турция отчетоха рекордна ниска безработица.  През юни тя спада с 0,5 процентни пункта на месечна база и достига 7,6%, което е най-ниското равнище от началото на измерванията ѝ на месечна база през 2005 г. Това сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ).

Според данните през юни броят на безработните в Турция намалява със 168 000 души спрямо предходния месец, достигайки 2,69 милиона души. При мъжете през юни безработицата достига 6,5 процента, а при жените – 9,8 процента, сочат още данните.

През същия месец броят на заетите в Турция се увеличава с 227 000 души на месечна база, достигайки 32,73 милиона души, сочат още данните.

Коефициентът на заетост в страната през юни нараства с 0,3 процентни пункта до 48,9 процента, като при мъжете той е 66,1 процента, а при жените – 32 процента, предава БТА.

Снимка: Pixabay

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