34 души загинаха при експлозия във въглищна мина в Пакистан

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34 души са загинали при експлозия във въглищна мина в Пакистан.

Тя е причината от газ метан. А от нея се разрушава мината, разположена близо до Белуджистан - провинция, богата на минерални ресурси. Започнала е спасителна операция.

Според получената информация от екипите на място, са открити телата на 34 души, съобщиха местите власти за справяне с извънредни ситуации рано тази сутрин.

"Тече съвместна спасителна операция за откриване и извеждане на повърхността на миньорите, които все още са затрупани", добавиха властите, без да уточнят броя на работниците, които са били на мястото по време на експлозията.

Инциденти се случват често в мините на Пакистан, особено в Белуджистан, най-бедната и най-голяма по площ провинция в страната. Тя изостава от останалата част на Пакистан по множество показатели, включително образование, заетост и икономическо развитие, отбелязва АФП, цитирана от БТА.