Атака с украински дронове причини пожар в близост до рафинерия на "Лукойл" (Видео)

Украйна продължава с ударите си по Русия.
Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров заяви, че вследствие на атака с дронове е избухнал пожар в района. Има петима ранени.
В региона има петролна рафинерия собственост на компания "Лукойл".
В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар.
Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия, предава БТА.
🔥 Ukraine strikes another pillar of Russia's fuel sector— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) July 31, 2026
A Ukrainian drone strike forced the shutdown of the CDU-5 unit at Lukoil's Perm refinery (~13 million tons/year), taking 34% of the plant's refining capacity offline and further tightening Russia's fuel supply.
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