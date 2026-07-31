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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23313316 www.24chasa.bg

Атака с украински дронове причини пожар в близост до рафинерия на "Лукойл" (Видео)

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кадър: Х

Украйна продължава с ударите си по Русия. 

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров заяви, че вследствие на атака с дронове е избухнал пожар в района. Има петима ранени.

В региона има петролна рафинерия собственост на компания "Лукойл".

В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар.

Наскоро Украйна засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия, предава БТА.

кадър: Х

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