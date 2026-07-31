Половин Румъния иска предсрочни избори

Близо половината от румънците смятат, че в страната трябва да се проведат предсрочни парламентарни избори.

Това показва най-новото социологическо проучване на Авангард.

Вече 86 дни Румъния се управлява от служебно правителство, след като на 5 май парламентът гласува вот на недоверие на кабинета, оглавяван от лидера на либералите Илие Боложан. До тази ситуация се стигна, след като най-голямата парламентарно представена партия, Социалдемократическата, напусна управляващата коалиция и я лиши от парламентарно мнозинство. Социалдемократите и крайната десница начело с Алианса за обединение на румънците внесоха заедно вот на недоверие срещу правителството на Боложан, в което останаха Национално-либералната партия, Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния.

Според публикуваните в четвъртък данни 49 процента от анкетираните подкрепят идеята за предсрочни парламентарни избори, докато 39 на сто я отхвърлят, а 12 процента нямат мнение по въпроса или не отговарят.

В началото на юли председателят на Постоянния изборен орган Адриан Цуцуяну заяви, че в страната не могат да бъдат организирани предсрочни парламентарни избори, тъй като действащото изборно законодателство не го позволява. Той съобщи, че през октомври тази година в парламента ще бъде внесен проект на Изборен кодекс и един от разделите му ще бъде посветен на уреждането на ситуацията с предсрочните избори.

Въпросът за необходимостта от предсрочни избори се повдига все по-често в Румъния заради продължителната политическа криза. Отново през юли Националистическият Алианс за обединение на румънците (АУР) - втората по големина парламентарна партия в Румъния - взе решение за започване на процес на отстраняване от длъжност на президента Никушор Дан и стартиране на процедури за организиране на предсрочни избори, предава БТА.