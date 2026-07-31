Един от най-прочутите алпинисти в неизвестност след падане на лавина

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Десет алпинисти от различни страни, водени от прочутия непалски водач Нирмал Пурджа, са в неизвестност. Групата тръгва да катери Броуд пик - един от най-високите върхове в Северен Пакистан, но пада лавина. Оттогава няма връзка с Пурджа и алпинистите, тръгнали с него.

"Алпийският клуб на Пакистан е получил първоначални съобщения, че лавината е засегнала екипа", каза вицепрезидентът на клуба Карар Хайдри в изявление късно снощи.

Експедицията включва петима непалци, пакистанският алпинист Сохайл Сахи от Хунза, оманската алпинистка Надира, американката Малъри Гайс, китаецът Ван и още един чуждестранен алпинист, уточни Хайдри.

Председателят на Клуба ген.-майор Ирфан Аршад и висшето ръководство на организацията са в контакт с правителството, за да улеснят започналата незабавно операция по търсене и спасяване.

Алпийският клуб на Пакистан заяви, че се полагат усилия за бързо изпращане на хеликоптери и други спасителни ресурси, в зависимост от метеорологичните и оперативните условия.

„Алпийският клуб на Пакистан следи отблизо ситуацията и се координира с всички заинтересовани страни", се казва в изявлението. В него се добавя, че клубът е солидарен със семействата на катерачите и международната алпинистична общност.

Нирмал Пурджа, известен още и като Нимс Дей, е роден в Непал британски гражданин, които изкачи 14-те най-високи върхове в света за 189 дни през 2019 г., с което постави световен рекорд, преди той да бъде подобрен от норвежка алпинистка и нейния непалски водач през 2023 г.

Връх Броуд пик (8047 м) в планинската верига Каракорум е 12-тия по височина връх в света, предава БТА.

Преди години българската Силвия Аздреева Еверест, Лхотце и К2 с известния непалски алпинист Нирмал Пурджа.