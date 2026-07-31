Мистериозни американци са били с британката 3 дни преди тялото ѝ да бъде открито в куфар

Гръцките власти продължават разследването на убийството на 38-годишната британка Елизабет Джейн Рос, чието тяло беше открито в куфар в Атина на 18 юли. Основната версия на разследващите в момента е свързана с мистериозни американски граждани, с които жената е трябвало да се срещне три дни преди смъртта си, съобщава "Дейли мейл".

Според полицията Рос първоначално е отседнала при свои гръцки приятели в района на Керацини – пристанищен квартал в близост до Пирея. На 15 юли тя им съобщила, че напуска дома им, за да остане при свои американски познати в квартал Кипсели, разположен в централната част на Атина.

Следователите вече са изключили гръцките ѝ приятели като заподозрени и насочват усилията си към установяване самоличността и местонахождението на въпросните американци.

Разследването обхваща и версията, че извършителят е използвал телефона на жертвата след убийството, за да прикрие престъплението. На 15 юли от телефона на Рос е било изпратено съобщение до нейна гръцка приятелка, в което се казва: „Имам нужда от малко време – заминавам за гръцки остров."

Подобни съобщения са получили и членовете на семейството ѝ, в които се твърдяло, че тя „има нужда от време за себе си" и „иска да остане сама за известно време".

По данни на разследващите мобилният телефон на британката, който все още не е открит, е бил активен в района на Атина до малко преди тя да бъде официално идентифицирана в сряда. Веднага след като новината за смъртта ѝ става публично известна, устройството е било изключено.

Бащата на Елизабет Рос – адвокат от Единбург – е заявил пред полицията, че е получавал съобщения от телефона на дъщеря си в периода между 15 и 29 юли.

„Телефонът е бил използван. Изпращани са текстови съобщения с очевидната цел близките ѝ да повярват, че тя все още е жива", коментира гръцки полицейски служител, запознат с разследването.Разследващите извършват проверки от врата на врата и събират записи от охранителни камери в квартал Кипсели – оживен, но занемарен район на Атина, където беше открито тялото на Елизабет Рос.

Тялото на британката е било намерено от бездомен мъж, който забелязал човешки крак, подаващ се от куфар, оставен на изоставен паркинг.

По информация на източник от гръцката полиция, Рос е казала на гръцките си приятели, при които е била отседнала, че възнамерява да прекара известно време с американски приятели в квартал Кипсели, но не е разкрила повече подробности за тяхната самоличност.

„Разпитахме гръцките ѝ приятели и няма данни, които да ги уличават в престъпление. Те оказаха пълно съдействие и предоставиха важна информация за разследването", заявява полицейският източник.Близките на 38-годишната Елизабет Джейн Рос почетоха паметта ѝ с емоционални думи, след като тялото ѝ беше открито в куфар на изоставен паркинг в Атина.

Леля ѝ, Ан Бангам, заяви:

„Това е ужасяващо. Просто не можем да повярваме. Тя беше толкова красива, любяща и добра млада жена. Неотдавна беше пристигнала в Гърция, за да започне работа."

Според гръцката полиция тялото на Рос е било изхвърлено в изоставената сграда на 17 юли. Разследващите смятат, че заради тежестта на куфара извършителят или извършителите вероятно са пребивавали в района или в непосредствена близост до мястото, където той е бил изоставен.

Случаят предизвика силен отзвук сред местните жители, които оставят цветя пред входа на паркинга, където беше открито тялото.

Сред тях е и шотландската художничка Фиона Робъртсън, която живее в квартала от шест години.

„Не познавах Елизабет Рос, но почувствах някаква връзка с нея. Тук живеят много чужденци, но районът има своите проблеми. Това не е първият случай на убийство тук", каза тя.

Елизабет Рос е пристигнала в Атина на 26 юни с полет от Съединените щати през Единбург.

Причината за смъртта ѝ все още не е официално установена. Първоначалният оглед на тялото не е открил видими рани или следи от борба. Според гръцки медии съдебномедицинската експертиза е изключила смърт вследствие на удушаване или тежка травма на главата, а разследването продължава.