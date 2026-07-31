Отмениха 15-годишната присъда на бившия президент на Перу

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Конституционният съд на Перу е отменил 15-годишната присъда на бившия президент Олянта Умала. Той бе обвинен в пране на пари и приемане на подкупи от бразилската строителна фирма "Одебрехт".

"Решено е цялото наказателно производство срещу Олянта Моисес Умала Тасо да бъде обявено за нищожно", се казва в решението на Конституционния съд от 15 юли.

Умала беше осъден през април 2025 г. на 15 години затвор за пране на пари във връзка с корупционен скандал, засегнал бразилският строителен гигант "Одебрехт". Съпругата му - Надин Ередия, беше осъдена на същата присъда, но избяга в Бразилия.

Семейство Умала бяха обявени за виновни и за присвояване на около 200 000 долара, изпратени от тогавашния венецуелски президент Уго Чавес чрез венецуелска компания за предизборната кампания през 2006 г.

"С искрено задоволство получихме решение, с което петицията за habeas corpus (съдебна процедура срещу незаконно задържане - б.ред.) се обявява за валидна и следователно се отменя цялото производство", каза Уилфредо Педраса, адвокат на бившия президент, цитиран от БТА.

Шестдесет и четири годишният Олянта Умала беше президент на Перу от 2011 до 2016 г.

Той беше вторият бивш перуански президент, осъден от общо четирима замесени в скандала „Одебрехт" - мащабен случай, който изпрати в затвора десетки политически лидери и бизнес ръководители в Латинска Америка.

Според Министерството на правосъдието на САЩ, бразилската мултинационална компания е разпределила общо 788 милиона долара за повече от десетилетие в около десет латиноамерикански страни, за да осигури обществени поръчки.

Умала в момента е държан в специален затвор за бивши президенти, разположен източно от столицата Лима.