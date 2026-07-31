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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23313482 www.24chasa.bg

Двама загинаха при руски атаки в Днепропетровска област

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Руски дронове поразиха части от Украйна тази нощ. СНИМКА: Пиксабей

Двама души са загинали при при руски атаки в Днепропетровска област.

Използвани са дронове, артилерия и въздушни бомби. Освен жертвите, има и трима ранени.

Това съобщи регионалния ръководител на военната администрация Олександър Ганжа в приложението Телеграм.

"В село Слобожанск в Днепропетровския район е унищожена административната сграда на предприятие за преработка на храна. В Никополския район врагът удари областния център и населените места Покровска, Марханец и Червонохригоривска. Унищожени са фабрика и превозни средства. Двама души са убити. Трима са ранени. 58-годишен мъж е настанен в болница в средно тежко състояние. 51-годишен мъж и 44-годишна жена ще получат амбулаторно лечение", се казва в изявлението на Ганжа. ️

В Павлоградски район, село Троицка е било обект на атаки. Нанесени са щети на къщи. В Синелниковски район руските сили са атакували селата Яворницка и Покровска.

Междувременно командването на украинските Военновъздушни сили тази сутрин съобщи във Фейсбук, че противовъздушната отбрана през нощта е свалила 195 от общо 255 дрона, насочени от Русия към Украйна, предава БТА.

Руски дронове поразиха части от Украйна тази нощ. СНИМКА: Пиксабей

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