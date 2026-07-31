Италия иска Испания да бъде изключена от Шенген заради щурма на мигранти

Най-висшите политици в Италия призоваха Испания да бъде изключена от Шенген, след като напрежението заради нахлулите мигранти в испанския анклав Сеута се засили.

Кадри на хора, навлизащи на испанска територия по крайбрежието на Мароко, се разпространиха широко в социалните мрежи. Това предизвика яростна реакция от страна на активисти и политици, които са против миграцията.

„Кадрите от Сеута са шокиращи и показват за пореден път, че неконтролираната нелегална имиграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници. Готови сме да предприемем действия, включително чрез извънредни мерки, за да защитим границите си и да гарантираме безопасността на гражданите", написа италианският министър-председател Джорджа Мелони в "Екс".

Мелони, заедно с италианския вицепремиер Матео Салвини и външния министър Антонио Таяни - най-високопоставените министри от всяка от партиите в управляващата дясна коалиция в Италия, призоваха за суспендиране на Шенгенското споразумение или за изключването на Испания от зоната за свободно придвижване.

Съгласно споразумението хората могат да се движат свободно между 29-те европейски държави, подписали споразумението. Няколко държави обаче отново въведоха проверки на някои от границите си, което е позволено съгласно договора, като се позовават на рискове, свързани с миграцията. Италия вече временно възстанови проверките на границата със Словения, за да ограничи контрабандата и тероризма.

Таяни не се задоволи само с призива Испания да бъде изключена от Шенгенското пространство, а възложи вината за безредиците в Сеута на миграционната политика на испанския министър-председател Педро Санчес. Тя обещава да легализира стотици хиляди нелегални мигранти. Нарече я крайно погрешна и заяви, че дава стимул за трафик на хора.

Това предизвика строга реакция от страна на испанския външен министър Хосе Мануел Албарес, който привика италианския посланик да даде обяснения за думите на Таяни. Това е знак за сериозно дипломатическо недоволство.

„Това послание е недостойно за външния министър на партньорска и приятелска страна, от която очакваме европейска солидарност, а не партийна демагогия", отвърна той в публичен отговор към Таяни в "Екс".

Политиката на Испания за легализиране на мигрантите се оказа изключително спорна както на вътрешно, така и на европейско равнище. Мелони и Санчес влязоха в конфликт по този въпрос по време на среща на европейските лидери миналия месец.

Испания, която подобно на редица други европейски държави се бори със смъртоносни горски пожари, сега се оказва под дипломатически натиск на няколко фронта, пише "Политико".

Манфред Вебер, председател на най-голямата политическа група в Европейския парламент - центристко-дясната Европейска народна партия, също призова за по-твърди мерки по отношение на миграцията във връзка с кризата в Сеута

"Това доказва едно: Пактът за миграцията и регламентът за връщане трябва да бъдат приложени днес, а не утре" гласи негова публикация в "Екс". СНИМКА: Ройтерс

Европейският комисар по миграцията Магнус Бруннер, който също е член на ЕНП заяви, че Комисията подкрепя Испания в усилията ѝ за защита на целостта на границите ѝ, включително в Сеута и че държи връзка с испанския министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка по този въпрос.

Говорител на ЕК заяви, че Комисията приветства тясното сътрудничество между Мароко и Испания за справяне с тези миграционни потоци и осигуряване на бързото връщане на лицата, които са влезли незаконно в Сеута, в съответствие с приложимите правила.

„Що се отнася до сътрудничеството ни с партньорските държави: Мароко е ключов и надежден партньор на ЕС. През последните години засилихме сътрудничеството в областта на миграцията и управлението на границите, както и в борбата срещу контрабандата. В момента работим за превръщането на нашите отношения в всеобхватно и стратегическо партньорство", добави говорителят. СНИМКА: Ройтерс