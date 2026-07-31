Президентът на Китай поиска разширение на борбата с корупцията в армията

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Президентът на Китай Си Цзинпин поиска лидерите на управляващата Комунистическа партия да задълбочат борбата с корупцията в армията.

„Въоръжените сили винаги трябва да бъдат подчинени на партията", заяви той по време на заседание на Политбюро - най-висшия орган за вземане на решения в страната.

Си призова и за установяване на осъвременена военна система, включително по-широка употреба на безпилотни технологии и по-задълбочено използване на киберинформационни системи, съобщи Синхуа.

Той "посочи, че при напредъка в модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили, основната насока и стандарт за оценка винаги е бойната ефективност", съобщи Синхуа, предава БТА.

Изказването на китайския лидер и заседанието на Политбюро идват преди отбелязването на 99-та годишнина от създаването на Народоосвободителната армия утре.

Докато някои военни анализатори и военни аташета смятат, че се очаква годишнината да бъде отбелязана по сравнително ненатрапчив начин, тя ще послужи ефективно за подчертаване на предстоящата стогодишнина - година, в която Комунистическата партия настоява за по-нататъшен напредък във военната модернизация и бойната готовност на Китай.

Годишнината идва на фона на продължаващите чистки заради корупция в армията, за които доклад на водещ център за изследвания в областта на отбраната - базирания в Лондон Независим институт за стратегически изследвания - през февруари заяви, че са възпрепятствали бойната готовност и са оставили сериозни недостатъци в командната структура на армията.

Миналата година Пентагонът заяви, че американската армия смята, че китайските лидери искат армията им да е готова да спечели конфликта за Тайван през 2027 г.

По-скорошни оценки на разузнаването на САЩ показват, че Пекин в момента няма планове да превзема Тайван през 2027 г. и предпочита да наложи контрол над острова без употреба на сила.