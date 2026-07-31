ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукурея обеща да си татуира Де ла Фуенте при свето...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23313760 www.24chasa.bg

Със смарт очила с вградени камера и микрофон се появи гръцкият здравен министър

Бойка Атанасова, Атина

3360
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Вълна от коментари предизвика появата на гръцкия здравен министър Адонис Георгиадис със смарт очила Ray-Ban Meta по време на посещенията му на островите Лимнос и Лерос.

Очилата разполагат с вградени камера и микрофон, което породи въпроси дали министърът е записвал хора без тяхното знание. Георгиадис отхвърли твърденията и заяви, че ги е използвал единствено като Bluetooth устройство, а не за заснемане.

По думите му при включване на камерата се активира видим светлинен индикатор. Ако той бъде закрит, софтуерът автоматично прекратява записа, което според министъра не позволява тайно заснемане.

Георгиадис уточни, че е закупил очилата законно за около 600 евро и възнамерява да продължи да ги носи. Той ги определя и като средство за лична защита при евентуален инцидент. Според него подобни устройства скоро ще станат толкова разпространени, колкото мобилните телефони с камера.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание