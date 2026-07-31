Със смарт очила с вградени камера и микрофон се появи гръцкият здравен министър

Вълна от коментари предизвика появата на гръцкия здравен министър Адонис Георгиадис със смарт очила Ray-Ban Meta по време на посещенията му на островите Лимнос и Лерос.

Очилата разполагат с вградени камера и микрофон, което породи въпроси дали министърът е записвал хора без тяхното знание. Георгиадис отхвърли твърденията и заяви, че ги е използвал единствено като Bluetooth устройство, а не за заснемане.

По думите му при включване на камерата се активира видим светлинен индикатор. Ако той бъде закрит, софтуерът автоматично прекратява записа, което според министъра не позволява тайно заснемане.

Георгиадис уточни, че е закупил очилата законно за около 600 евро и възнамерява да продължи да ги носи. Той ги определя и като средство за лична защита при евентуален инцидент. Според него подобни устройства скоро ще станат толкова разпространени, колкото мобилните телефони с камера.