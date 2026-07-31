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Край на наемите в брой в Гърция от 1 октомври

Бойка Атанасова, Атина

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Банкноти в евро

От 1 октомври 2026 г. всички наеми в Гърция ще трябва задължително да се плащат по банков път. Изискването обхваща основни жилища, студентски квартири и търговски имоти. Гръцкото Министерство на националната икономика и финансите потвърди, че мярката, отложена от 1 април, влиза в сила след края на септември.

Плащането ще може да се извършва чрез електронно банкиране, банков превод, платежно нареждане или друг електронен способ, който оставя следа в банковата система. Банковата операция ще служи като официално доказателство за издължаването на наема.

Наемателите, които продължат да плащат в брой, рискуват да загубят жилищните помощи, включително годишното възстановяване на наем до 800 евро, към което се добавят по 50 евро за всяко дете на издръжка.

Последици са предвидени и за собствениците. При получаване на наема в брой те ще губят автоматичното данъчно приспадане от 5% върху брутния доход от наеми. При търговските договори компаниите няма да могат да признават разхода за наем, ако плащането не е извършено по банков път.

Целта е данъчните власти да могат автоматично да съпоставят електронните договори, банковите преводи, данъчните декларации и декларираните приходи от недвижими имоти. Очаква се така да бъдат ограничени укриването на доходи и нерегламентираните плащания на пазара на имоти.

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