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Властите в Гърция забраниха движението в някои горски зони на Халкидики заради риска от пожари

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Халкидики отдавна е любима дестинация за българските туристи и инвеститори. Снимка Архив

Регионалните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция наложиха забрана за всякакво движение от сутринта до вечерта днес в някои гористи части на полуострова заради много високия риск от пожари, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Забраната е в сила от 8 ч. сутринта до 20 ч. вечерта и засяга предимно високите части на полуостровите Касандра и Ситония, както и западната част на полуостров Атон.

Обстановката с пожарите в Гърция остава тежка и усложнена от силните ветрове, съобщава телевизия Скай.

Нов пожар е избухнал призори в района на населеното място Флока на полуостров Пелопонес. Жителите са получили съобщение от спешния телефон 112 да се евакуират, предава БТА.

Сигнал за евакуация са получили и жителите на село Ксирономи в област Беотия.

Продължава да гори големият пожар край град Ретимно на остров Крит, където в сряда загинаха двама пожарникари. Все още не е загасен и пожарът на остров Парос, който вчера се разгоря отново.

Подобрена е ситуацията с пожарите на островите Андрос и Калимнос.

Халкидики отдавна е любима дестинация за българските туристи и инвеститори. Снимка Архив

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