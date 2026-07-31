Почина една от първите звезди на легендарните „момичешки групи" - Арлийн Смит

На 84-годишна възраст почина американската певица Арлийн Смит - една от първите звезди на легендарните „момичешки групи" от 50-те години, съобщи АП. Още като тийнейджърка и съоснователка на The Chantels, тя става съавтор и водещ вокал на вечната ду-уап класика Maybe.

Нейният мениджър и близък приятел Пол Еранте съобщи, че певицата е починала на 29 юли от сърдечен удар в болница в Ню Йорк, предава БТА.

Мъжките състави, от The Drifters до Dion and The Belmonts, са често срещано явление в ранните години на рокендрола. Изцяло женските формации обаче и по-специално тези с чернокожи изпълнителки са рядкост до края на 50-те години, отбелязва АП. Тогава групи като The Chantels и The Bobbettes пробиват на сцената и проправят пътя за вълната от момичешки състави през следващото десетилетие, сред които The Shirelles, The Ronettes и The Crystals