ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукурея обеща да си татуира Де ла Фуенте при свето...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23314086 www.24chasa.bg

Белгия ще облекчи изискванията за постъпване в армията

908
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Войник

Белгия ще въведе облекчения в изискванията за постъпване във въоръжените сили. Това ще стана от есента, съобщиха местни медии, като се позоваха на министъра на отбраната Тео Франкен. Страната си постави за цел до 2035 г. да удвои способностите на армията, като достигне численост от 34 500 военни на постоянен договор, 12 800 резервисти и 8500 цивилни сътрудници.

Предвижда се с промяната на изискванията броят на новопостъпилите във войската да нарасне с 10-20 на сто. По думите на Франкен, не всички кандидати трябва да бъдат в перфектно здраве и дава за пример досегашното изискване за отлично зрение. Според него това трябва да важи за летците, но не и за останалите, предава БТА.

Франкен коментира, че досегашните очаквания към кандидатите са остарели и са създавали "абсурдни" поводи за тяхното отхвърляне. Ще бъдем прагматични в избора на нови военнослужещи, допълва той. Промените ще влязат в сила от 1 септември.

Войник

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание