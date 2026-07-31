Белгия ще облекчи изискванията за постъпване в армията

Белгия ще въведе облекчения в изискванията за постъпване във въоръжените сили. Това ще стана от есента, съобщиха местни медии, като се позоваха на министъра на отбраната Тео Франкен. Страната си постави за цел до 2035 г. да удвои способностите на армията, като достигне численост от 34 500 военни на постоянен договор, 12 800 резервисти и 8500 цивилни сътрудници.

Предвижда се с промяната на изискванията броят на новопостъпилите във войската да нарасне с 10-20 на сто. По думите на Франкен, не всички кандидати трябва да бъдат в перфектно здраве и дава за пример досегашното изискване за отлично зрение. Според него това трябва да важи за летците, но не и за останалите, предава БТА.

Франкен коментира, че досегашните очаквания към кандидатите са остарели и са създавали "абсурдни" поводи за тяхното отхвърляне. Ще бъдем прагматични в избора на нови военнослужещи, допълва той. Промените ще влязат в сила от 1 септември.