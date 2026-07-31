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Арестуваха наши джебчийки в Солун след извършените от тях кражби. Поолицейски служители в район Лефкос Пиргос в Салун а задържали две жени от България, на 43 и 51 години, срещу които е образувано дело за престъплението кражба с утежнени обстоятелства.

Вчера по обяд, пред магазин в центъра на града, те са били хванати да се опитват да пребъркват и извадят ценна вещ от чантата на преминаваща жена.

От последвалото разследване станало ясно, че в периода от 03 до 28.07.2026 г. , заедно с друг съучастник, те са извършили шест кражби в магазини в центъра на града. Откраднали общо 2490 евро , 6000 турски лири , различни лични документи и банкови карти.

Арестуваните ще бъдат предадени на компетентните съдебни органи.