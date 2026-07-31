Тръмп: Не съм сигурен дали ще разреша на Украйна да произвежда ракети „Пейтриът“

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Не съм сигурен дали ще разреша на Украйна да произвежда ракети „Пейтриът".

Това каза в интервю за "Файненшъл таймс" президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Това е наистина изключително въоръжение и трябва да бъдем малко по-внимателни на кого предоставяме лиценз. Всъщност не издаваме лицензи за това оборудване", добави той.

По време на посещението си във Вашингтон във вторник украинският президент Володимир Зеленски каза, че е "обсъдил лицензи за производство на прехващачи "Пейтриът" с Тръмп по време на срещата им при закрити врата в Белия дом.

В началото на юли американският президент обяви, че възнамерява да упълномощи Украйна да произвежда тези ракети.

Отбраната срещу балистични ракети, които са особено трудни за прехващане, е "най-висок приоритет" за Киев, след като Русия засили ударите срещу Украйна, пише БТА.

Само произведените в САЩ системи "Пейтриът" са способни да ги свалят, но Украйна изпитва остър недостиг на ракети прехващачи PAC-3. Този недостиг се увеличи след войната, която САЩ и Израел заочнаха срещу Иран през февруари.