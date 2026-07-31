Радиостанцията на „Страшния съд“ пусна серия от кодирани съобщения

Мистериозната руска радиостанция UVB-76, известна като "Радиото на Страшния съд", внезапно прекъсна обичайното си бръмчене и излъчи серия от кодирани съобщения, след като предполагаема руска ракета падна на територията на НАТО в Полша, пише The Sun.

Сред предадените кодови думи са BRIBETAKER, SEXFAT, MONARCHIST, MOTEL, MUZOPAYUS, STEPENNY и LEVRETKA.

В едно от съобщенията е използвана думата KLETKA, която означава "клетка", а друго съдържа NEDOTEPA, превеждащо се приблизително като "глупак". Значението на кодовете остава неизвестно.

Активността на станцията съвпадна с момент, в който НАТО приведе в готовност изтребители след навлизането на неидентифицирана ракета в полското въздушно пространство по време на мащабна руска атака срещу Украйна.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че ракетата вероятно е руска, но подчерта, че все още няма пълна сигурност за нейния произход.

"Изглежда, че е била руска ракета, но нямаме 100% сигурност какъв точно вид ракета е била."Предполагаемият удар е оставил кратер с ширина около 33 фута край Тарнава-Кьолония, на около 56 мили от украинската граница.

Инцидентът се случи по време на мащабна руска атака срещу Украйна, при която според данни са били изстреляни над 70 ракети и 280 ударни дрона.UVB-76 излъчва непрекъснато на честота 4625 kHz от края на 70-те години на миналия век и е една от най-големите радио мистерии в света.

В повечето случаи слушателите чуват само повтарящ се бръмчащ звук. При предаване на съобщение шумът спира, а руски оператор прочита поредица от думи, числа и букви, чието значение не е публично известно.Станцията никога официално не е разкривала предназначението си, но се смята, че е свързана с руската армия и може да е част от стратегическа комуникационна система.

Високочестотният сигнал може да се разпространява на огромни разстояния чрез йоносферата, което позволява комуникация без сателити или интернет.Заради тайнствената си функция UVB-76 е получила и прякора "Радиото на мъртвата ръка". Това доведе до спекулации, че може да бъде част от система за комуникация при екстремни ситуации, включително при мащабен военен конфликт.Експертът по електронна война професор Дейвид Стъпълс заявява, че UVB-76 има военен произход и че способността на сигнала да работи без сателити го прави ценен при срив на стандартните комуникационни системи.

"Единственият начин да се уверите, че дадена честота е свободна, е постоянно да излъчвате на нея", обяснява той.

Според него Русия вероятно поддържа честотата активна като резервен канал за извънредни ситуации.UVB-76 често излъчва кодирани съобщения в периоди на международно напрежение. Миналата година станцията предаде загадъчни кодове около времето на телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

Последната активност идва на фона на опасенията, че войната на Русия в Украйна може да се доближи до територията на НАТО.

Кремъл многократно е отправял заплахи за ответни действия срещу Запада, а полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Русия може да организира атака под чужд флаг и да използва това като повод за реакция.