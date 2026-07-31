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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23314377 www.24chasa.bg

Сътрудничеството по инициативата "Един пояс, един път" се разширява

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Инвестициите са в областите на високите технологии и зелената енергия

По време на редовната си пресконференция днес говорителят на Държавната комисия за развитие и реформи на Кигай Дзян И заяви, че през първата половина на тази година инвестиционното сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път" продължава да се разширява в областите на високите технологии и зелената енергия, предава КМГ.

Дзян И обясни, че по отношение на търговското сътрудничество общият обем на вноса и износа на стоки с държавите-партньори е достигнал 12,97 трилиона юана, което е ръст от 14,8 процента на годишна база и представлява 50,9 на сто от общия външнотърговски оборот. Инвестиционното сътрудничество по "Един пояс, един път" продължава да се разширява в областите на високите технологии и зелената енергия.

По отношение на свързаността, участъкът на железопътната линия Унгария-Сърбия в Унгария е открит за товарни превози, а цялата жп линия Китай-Киргизстан-Узбекистан е пусната в експлоатация. Китайско-европейските влакове продължават да се развиват стабилно, като през първата половина на годината са били обслужени 11 186 влака, което е ръст от 20,2 процента на годишна база.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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