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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23314401 www.24chasa.bg

Китай публикува "План за индустриално, зелено, нисковъглеродно развитие през 15-ата петилетка"

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайското Министерство на индустрията и информатизацията съобщи, че на 31 юли официално е публикуван "План за индустриално, зелено, нисковъглеродно развитие през 15-ата петилетка". Той , преминава от акцент върху самото зелено и нисковъглеродно развитие на промишлеността към по-голямо внимание към подкрепящата роля на промишлеността за зеления преход на цялото общество, като по този начин се насърчава координирано зеленото развитие на промишлеността и преминаването към зелени индустрии, коментира КМГ.

В плана се посочва, че ще се прилагат задълбочено мерките за достигане на пика на въглеродните емисии в промишлеността, като се поставят конкретни задачи за насърчаване на съгласуваната трансформация на индустриалната структура и структурата на енергопотреблението, ускоряване на преминаването към електрификация и използването на зелена енергия, както и засилване на усилията за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии в ключовите промишлени отрасли.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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