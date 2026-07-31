Китай публикува "План за индустриално, зелено, нисковъглеродно развитие през 15-ата петилетка"

Китайското Министерство на индустрията и информатизацията съобщи, че на 31 юли официално е публикуван "План за индустриално, зелено, нисковъглеродно развитие през 15-ата петилетка". Той , преминава от акцент върху самото зелено и нисковъглеродно развитие на промишлеността към по-голямо внимание към подкрепящата роля на промишлеността за зеления преход на цялото общество, като по този начин се насърчава координирано зеленото развитие на промишлеността и преминаването към зелени индустрии, коментира КМГ.

В плана се посочва, че ще се прилагат задълбочено мерките за достигане на пика на въглеродните емисии в промишлеността, като се поставят конкретни задачи за насърчаване на съгласуваната трансформация на индустриалната структура и структурата на енергопотреблението, ускоряване на преминаването към електрификация и използването на зелена енергия, както и засилване на усилията за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии в ключовите промишлени отрасли.