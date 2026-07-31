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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23314513 www.24chasa.bg

Иран: Атакувахме с дронове US военни обекти в Кувейт

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Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иранската армия днес съобщи, че е атакувала с дронове американски военни обекти в Кувейт “в отговор на агресията” на САЩ срещу Иран, предаде Франс прес.

В изявлението армията посочва, че е атакувала “хангари за изтребители, сателитни комуникационни системи и съоръжения за складиране на оборудване във военновъздушната база “Ахмад ал Джабер” в Кувейт”. 

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) за момента не е коментирало съобщението за нападението.

Иранската армия определи ударите като “отговор на най-новата агресия срещу нашата страна от терористичната американска армия и нейната жестока атака срещу жилищна сграда на остров Кешм”.

Ирански медии вчера съобщиха, че трима членове на едно семейство са убити при ударите по осрова, намиращ се в Ормузкия проток.

Днешното съобщение на иранските военни бе огласено в момент, когато според Пакистан, който посредничи за решаване на конфликта между Вашингтон и Техеран, съобщи, че воюващите страни преговарят за деескалация на напрежението след новата серия размяна на въздушни удари в сряда и четвъртък. 

Пакистански дипломати казаха, че правят “всичко възможно да върнат страните към Меморандума за разбирателство от Исламабад”, подписан в средата на юни, който трябваше да проправи път за мирни преговори, пише БТА. 

Този процес беше прекъснат в началото на юли с подновяването на ударите между САЩ и Иран, като Техеран взе на прицел американски бази и държави съюзници на Вашингтон в Близкия изток, включително Кувейт.

 

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