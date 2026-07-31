Хъ Лифън проведе видеоконферентен разговор с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и търговския представител Джеймисън Гриър

На 30 юли вицепремиерът на Китай Хъ Лифън, който е ръководител на китайската страна по китайско-американските икономически и търговски въпроси, проведе видеоконферентен разговор с ръководителите на американската страна — министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, съобщава КМГ.

Двете страни проведоха откровен, задълбочен и конструктивен обмен на мнения относно изпълнението на важния общ консенсус, постигнат от държавните глави на Китай и САЩ по време на срещата им в Пекин, както и по въпроси като запазването на стабилността на китайско-американските икономически и търговски отношения на следващия етап, разширяването на практическото сътрудничество и правилното решаване на взаимните опасения.

Китайската страна изрази сериозна загриженост относно неотдавнашните американски ограничения в икономическата и търговската сфера спрямо Китай. Двете страни се договориха да използват пълноценно механизма за китайско-американски икономически и търговски консултации, да засилят комуникацията, да повишат взаимното доверие и да изясняват различията, да разширят сътрудничеството и да насърчат стабилното и позитивно развитие на китайско-американските икономически и търговски отношения, като допринасят за изграждането на конструктивни стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ.