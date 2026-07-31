Израел: Взривихме тунели на "Хизбула" край замъка Бофор

Израел съобщи, че е унищожил тунели на "Хизбула" в района на историческия замък Бофор в Южен Ливан. Страната обвини подкрепяната от Иран групировка в атака с дрон в нарушение на действащото примирие между двете страни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В съвместно изявление, публикувано рано сутринта, премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че "Хизбула" е възнамерявала да използва подземната мрежа от тунели, за да проникне в Израел. Израелската армия е използвала около 700 тона експлозиви, за да унищожи тунелите, посочиха те.

Според жител на южния ливански град Набатие няколко прозореца са били счупени от взривовете. Не е ясно дали самия замък е бил повреден.

Експлозиите са били чути към полунощ местно време, отбелязва Франс прес. Бофол е крепост от времето на Кръстоносните походи, намираща се в окупираната от Израел част от Южен Ливан. Минлата седмица тя беше включена в списъка на ЮНЕСКО на застрашените обекти от световното културно наследство, припомня АФП.

Нетаняху и Кац заявиха, че разрушаването е извършено в отговор на "крещящото" нарушение на примирието от страна на "Хизбула". Всеки опит на групировката да навреди на израелски войници или цивилни ще получи "твърд и силен отговор", предупредиха те.

Според Израел в сряда "Хизбула" е извършила първата си атака с дрон с експлозиви от повече от месец, като е насочила удар срещу израелско военно превозно средство в Южен Ливан. Израелски представители заявиха, че подкрепяната от Иран групировка е използвала за последен път такива дронове преди новото примирие между Израел и Ливан, влязло в сила през юни, когато при подобни нападения загинаха израелски войници.