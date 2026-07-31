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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23314685 www.24chasa.bg

КМГ: Си Дзинпин: Китайската армия трябва да се развива висококачествено и иновативно

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 30 юли Политбюро на ЦК на ККП организира 27-ото колективно обучение относно висококачествената модернизация на отбраната и армията, съобщи КМГ.

По време на събитието генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин изтъкна, че висококачественото насърчаване на модернизацията на отбраната и армията е задължителната част от напредъка на модернизацията в китайски стил. Си Дзинпин допълни, че трябва да се насърчава всестранно изграждането на армията по политически принципи, укрепването ѝ чрез реформи, наука и технологии, а управлението й да става съгласно закона.

Китайският ръководител подчерта, че трябва да се запази и укрепи абсолютното ръководство на партията над армията и да се приложи изцяло стратегията за политическо изграждане на армията в новата епоха.

Си Дзинпин посочи, че трябва да засили военното прилагане на пилотни и интелигентни технологии, да се задълбочи практиката на изграждането на система за мрежова информация и постепенно да се изгради интелигентна военна система.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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