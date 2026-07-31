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В Шъхъдзъ бе открита изложба "Синдзян е прекрасно място"

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера в град Шъхъдзъ, част от Синдзянския производствено-строителен корпус, бе открита тематичната изложба "Синдзян е прекрасно място" за подпомагане на нематериалното културно наследство в китайския автономен район за 2026 г., предава КМГ.

Събитието, чиято тема е „Културата обогатява Синдзян, нематериалното културно наследство придава блясък", събра 651 представителни проекта за нематериално културно наследство и 549 представителни носители от 31 провинции, автономни района и града в цялата страна, както и от Синдзянския производствено-строителен корпус.

Изложбата акцентира върху съвместното излагане, създаване и споделянето, както и върху общуването, обмена и сближаването. Носителите на традициите представят шедьоври от нематериалното културно наследство, предлагайки на гражданите и туристите културен празник за очарованието на културното наследство.

Изложбата се провежда вече 6 поредни години, като досега в нея са участвали общо 1999 представителни носители на нематериално културно наследство и са изложени 1868 представителни проекта.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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