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КМГ: Осем от всеки десет продадени в света хуманоидни роботи са произведени в Китай

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Осем от всеки десет продадени в света хуманоидни и четирикраки интелигентни роботи са произведени в Китай, съобщиха от Държавния комитет за развитие и реформи, предава КМГ.

От институцията посочиха още, че през първата половина на годината в страната са одобрени 38 иновативни лекарствени продукта, 31 от които са местна разработка. В авиационния сектор самолетът C919 вече има 41 доставени машини и над 130 000 часа безопасни полети, а успешното първо изстрелване и възстановяване на ракетата Long March 10B бележи важен напредък в технологиите за ракети за многократна употреба.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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