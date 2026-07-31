КМГ: Осем от всеки десет продадени в света хуманоидни роботи са произведени в Китай

Осем от всеки десет продадени в света хуманоидни и четирикраки интелигентни роботи са произведени в Китай, съобщиха от Държавния комитет за развитие и реформи, предава КМГ.

От институцията посочиха още, че през първата половина на годината в страната са одобрени 38 иновативни лекарствени продукта, 31 от които са местна разработка. В авиационния сектор самолетът C919 вече има 41 доставени машини и над 130 000 часа безопасни полети, а успешното първо изстрелване и възстановяване на ракетата Long March 10B бележи важен напредък в технологиите за ракети за многократна употреба.