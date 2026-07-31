В Кипър арестуваха мъж, шпионирал в полза на Иран

Мъж с двойно британско и азербайжданско гражданство е бил арестуван в Кипър по подозрение, че е извършвал шпионска дейност спрямо британската военновъздушна база „Акротири“ в полза на Иран, съобщи лондонската полиция, цитирана от Ройтерс.

Смята се, че 44-годишният Рашад Султанов, жител на Излингтън, Северен Лондон, който е бил задържан от кипърските власти на 17 юли по искане на Обединеното кралство, е предавал информация на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция. В момента текат процедурите по екстрадицията му във Великобритания.

През юни миналата година кипърските власти задържаха в Лимасол и друг азер с британско гражданство по подозрение в шпионаж в базата „Акротири“ в полза на Иран.

Същия месец на гръцкия остров Крит беше задържан още един азер за фотографиране на военноморската база в залива Суда. В хода на разследването гръцката Национална разузнавателна служба установи улики за съществуването на цяла мрежа от шпиони азери, вербувани от Иран, която действа в страната.

Британската база „Акротири“ на остров Крит беше ударена с дрон в началото на март след започването на операцията на САЩ и Израел срещу Иран. Вчера иранският външен министър Абас Арагчи предупреди кипърския си колега Константинов Комбос, че Кипър не трябва да позволява използването на британските бази на острова за действия срещу Иран, пише БТА.