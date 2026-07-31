Китайската онлайн литература разширява глобалния си обхват

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През 2025 г. индустрията на онлайн литературата в Китай продължи да нараства както по мащаб, така и по глобално влияние, съобщава КМГ.

Общият брой на литературните произведения онлайн надхвърли 33 милиона, а читателската аудитория в чужбина достигна около 250 милиона души, съобщава „Синхуа".

Данните бяха обявени по време на Форума за онлайн литература за 2026 г., организиран от Китайската асоциация на писателите в Хъфей, провинция Анхуей, Източен Китай.

През 2025 г. секторът отбеляза продължаващи иновации и подобрено качество, а жанрове като реалистична проза, научна фантастика и фентъзи предложиха повече висококачествени произведения, отбелязва докладът.