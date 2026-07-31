Какво означава споразумението с "Хамас" за Израел

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Все още няма яснота дали оттеглянето на израелските сили, предвидено в споразумението на Съвета за мир на Тръмп ще обхване територията зад така наречената „Жълта линия", съобщава Би Би Си.

Това е определената демаркационна линия в Газа, до която Израел се съгласи да изтегли силите си след посредническото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", подписано през октомври 2025 г.

Споразумението предвиждаше Израел да запази временен контрол над района зад „Жълтата линия", който е 53% от територията на Газа.

Засега няма коментар от страна на Израел по повод изявлението на Тръмп за споразумението за пълно разоръжаване на групировките в Газа.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в "Трут соушъл", че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Споразумението щяло да се случи на етапи, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

Висши представители на "Хамас" потвърдиха, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас".

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията. Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от ивицата Газа, каза представител на "Хамас".

Той каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Според Гази Хамад, който е член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.", написа във фейсбук върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов.