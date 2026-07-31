Апелативният съд в Букурещ спря изпълнението на шест решения на кабинета „Боложан“

Апелативният съд в Букурещ постанови спиране на изпълнението на шест решения, приети от служебното правителство на Илие Боложан, съобщи Аджерпрес. Дотук се стигна, след като в началото на седмицата румънската Социалдемократическа партия внесе наказателна жалба.

От СДП обвиниха кабинета в оставка, че е превишил конституционните си правомощия, като е вземал решения извън компетенциите си. Те се аргументираха, че след свалянето на правителството, то може да се занимава само с текущи административни въпроси, без да приема политики с дългосрочен ефект.

Спрените днес от Апелативния съд решения са свързани с управлението на защитени зони (Natura 2000), със социалните плащания за хора с увреждания, с функционирането на Органа за управление на националната система за борба с градушките, с правилата за международно сътрудничество при трансплантации на органи и с техническите стандарти за радиооборудване.

Магистратите обаче все още не са публикували мотивите си за спирането на решенията, коментират местните медии.

Правителството на Илие Боложан е в оставка от 5 май, когато беше свалено с вот на недоверие, внесен съвместно от СДП и националистическия Алианс за обединение на румънците. Впоследствие социалдемократите не успяха да сформират ново парламентарно мнозинство, а президентът Никушор Дан отказа да номинира лидера им Сорин Гриндяну за премиер.

Политическата криза се задълбочава на фона на наближаващия краен срок, 31 август, до който Румъния трябва да приеме законодателството по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тази седмица депутатите прекъснаха лятната си ваканция и започнаха петдневна извънредна сесия, за да приемат пакет от законопроекти, необходими за изпълнение на ключови етапи по плана. Финансовият залог за Букурещ се равнява на близо 4 милиарда евро под формата на безвъзмездни европейски средства.

Временният премиер Илие Боложан вече призова за максимална мобилизация, за да се преодолее политическото напрежение около плановете за реформи и тежки финансови санкции от Брюксел.

Лидерът на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну обаче коментира, че СДП ще гласува за определени етапи от Националния план за възстановяване и устойчивост само ако те включват поправките, за които настоява партията.