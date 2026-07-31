Големи пожари в Сумска община след руска атака (Видео, снимки)

Руските войски нанесоха тази сутрин четири удара с управляеми авиационни бомби по територията на Сумската градска община, вследствие на които избухнаха мащабни пожари в промишлен район, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.
„Тази сутрин врагът нанесе четири удара с управляеми авиационни бомби по територията на Сумската община. На местата на попаденията в промишлената зона избухнаха мащабни пожари. Нанесени са значителни материални щети“, се казва в публикацията.
По предварителна информация няма ранени.
Вчера шестима души бяха ранени в резултат на руски удар с дрон срещу община Кролевец в Сумска област.
Междувременно броят на ранените след руския удар по западния украински град Лвов се увеличи до 38, съобщи началника на областната военна администрация Максим Козицки в Телеграм.
„В резултат на вчерашната ракетна атака срещу Лвов 38 души са ранени. За съжаление, 35-годишен мъж е загинал. Изказвам искрените си съболезнования на семейството му и близките му“, се казва в изявлението на Козицки.
Посочва се още, че работата по разчистването на отломките продължава. Държавната служба за извънредни ситуации отбеляза, че екипите за спешна помощ са спасили 13 души, включително едно дете.
Вчера руската армия нанесе ракетен удар по Лвов и бяха ранени 34 души. Освен това в резултат на атаката бяха повредени повече от 20 жилищни сгради, училище и детски градини, а хора останаха затрупани под развалините.
🚨SUMY UNDER INTENSE RUSSIAN AERIAL FIRE:— Global War Monitor (@GWarMonitor) July 31, 2026
Smoke rises over Sumy City following a new wave of Russian KAB glide-bomb and drone strikes. The intensified bombardment of this border region highlights Moscow’s strategy to degrade Ukrainian logistics, exhaust local air defenses, and… pic.twitter.com/ucYCHMVAe5
Warehouses and workshops in Sumy were visited this morning by Russian bombs https://t.co/ENMBRnzFhX pic.twitter.com/y2QWyB9kjP— Gabriel (@GabeZZOZZ) July 31, 2026
‼️The invaders dropped 4 KABs on the outskirts of Sumy— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 31, 2026
Local authorities report a hit on an industrial zone. Large-scale fires occurred, there is significant damage.
According to preliminary information, there were no deaths or injuries. pic.twitter.com/UD2B28YaUn